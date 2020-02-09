Trabzon Silah Sanayii Las Vegas'ta boy gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Trabzon Silah Sanayii Las Vegas'ta boy gösterdi - Son Dakika Ekonomi

Trabzon Silah Sanayii Las Vegas'ta boy gösterdi

6 saat önce

Trabzon Silah Sanayii (TİSAŞ) ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen ve dünyanın en büyük silah fuarı olarak gösterilen 'Shot Show 2020'de yeni ürünlerini sergiledi.

Trabzon Silah Sanayii Las Vegas'ta boy gösterdi, System.String[]

Trabzon Silah Sanayii (TİSAŞ) ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen ve dünyanın en büyük silah fuarı olarak gösterilen 'Shot Show 2020'de yeni ürünlerini sergiledi. Uzun yıllardır bu fuarda yer alan TİSAŞ, bu yıl da yine en yeni ürünlerini ilk kez bu fuarda müşterileri ile paylaştı.


Fuara yönelik bir değerlendirmelerde bulunan TİSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçen Alemdaroğlu, fuarın her yıl olduğu gibi bu yıl da kendileri açısından çok verimli geçtiğini söyledi. Alemdaroğlu "Gerek mevcut gerekse yeni müşterilerimizle görüşerek yeni projelerimiz hakkında fikir alışverişi yaptık. Uzun yıllardır ABD'ye ihracat gerçekleştirdiğimiz için artık bu pazarda bilinen bir markayız. Gün geçtikçe firmamıza olan talep ve markamıza olan güven artıyor. Birbirimize nasıl daha fazla fayda sağlayabileceğimizi birlikte değerlendirdik. Henüz ihracat gerçekleştiremediğimiz ülkelerde ise birliktelik yapabileceğimiz yeni çalışma arkadaşlarının arayışı içindeydik. Her iki konuda da olumlu görüşmeler yaptık" dedi. - TRABZON

Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:24 Kaynak: İHA
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