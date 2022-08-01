Çevreci dalgıcı ağlatan manzara - Son Dakika
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Çevreci dalgıcı ağlatan manzara

01.08.2022 09:46

Trabzon sınırı Eynesil ilçesindeki deniz kıyısına kimliği belirsiz kişilerce dökülen atıklar, çevre kirliliğine yol açıyor.

GİRESUN- Trabzon sınırı Eynesil ilçesindeki deniz kıyısına kimliği belirsiz kişilerce dökülen atıklar, çevre kirliliğine yol açıyor. Dalış sırasında fark ettiği atıkları toplamak için bireysel mücadele başlatan amatör dalgıç Engin Barutçu (60), "1 ay önce denizde dalış yaptığım sırada fark ettim. Manzara karşısında gözyaşlarıma hakim olamadım. Aynı gün CİMER'e ve ilgili kurumlara sözlü ve yazılı müracaat yaptım. 'Bize bilgi verilmedi' denilebilecek hiçbir kurum kalmadı ama buna rağmen sonuç alamadım" dedi.

Karadeniz sahil yolu kenarında Eynesil ilçe sınırlarındaki kıyı, çöp alanına dönüştü. Kimliği belirsiz kişilerce evsel, tekstil ve hafriyat gibi çeşitli atıkların yamaçtan denize dökülmesi, çevre kirliliğine neden oluyor. 1 ay önce denizde dalış yaptığı sırada çöpleri fark eden, Beşikdüzü ilçesi sakini dalgıç Engin Barutçu, durumu yetkili kurumlara bildirdi ancak sonuç alamadı. Çevre kirliliğine karşı bireysel mücadele eden Barutçu, her dalışta çöp ve atık toplamaya başladı. 5 kilometre uzaklıktaki evinden bisikletle gelerek bölgede çöp toplayan Barutçu, doğayı kirletenlere karşı suç duyurusuna hazırlanırken, ilçe belediyesi bölgeyi de ağaçlandırmayı planladığını açıkladı.

'BURADA YAŞANAN DOĞA CİNAYETİ'Denize çöp dökülmesi karşısında yetkili mercilere şikayette bulunduğunu söyleyen Engin Barutçu, "1 ay önce denizde dalış yaptığım sırada fark ettim. Manzara karşısında gözyaşlarıma hakim olamadım. Aynı gün CİMER'e ve ilgili kurumlara sözlü ve yazılı müracaat yaptım. 'Bize bilgi verilmedi' denilebilecek hiçbir kurum kalmadı ama buna rağmen sonuç alamadım. Yetkililer ya çok yavaş hareket ediyor ya da umursamıyor. Önlem alınmasını talep ettikten sonra da çöp dökülmesi sürdü. Burada yaşanan bir doğa cinayeti ve kabul edilemez. Bunun önüne geçilmeli. Doğadaki katliamın izleri, burada duruyor. Önümüzdeki günlerde suç duyurusunda bulunacağım. Onlar çöp dökmekten vazgeçmiyor, ben de takip etmekten vazgeçmeyeceğim" dedi.'KİRLİLİK HER ŞEYE ZARAR VERİYOR'Barutçu, dökülen çöpleri toplamak için tek başına mücadelesinin yetmeyeceğini belirterek, "Her gün gelip denizden çöpleri çıkarıp, daha sonra almak üzere bir kenara muhafaza ediyorum. İmece usulüyle keşke bunu yapabilsek ama bunları iş makinesinin alması gerekiyor. Denizdeki çöpler toplamakla bitmez. Hava koşulları ve dalgaların etkisiyle buradaki çöpler, kayaların arasına sıkışıyor. Denizden enjektör ucu gibi neredeyse görmediğim tıbbi atık kalmadı. Burası balıkların yumurtlama ve balıkçıl kuşların yaşam alanı. Bu kayalar çok bakir. Buradaki kirlilik, her şeye zarar veriyor. Bu kirliliğe karşı önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.BAŞKAN KARADENİZ: AĞAÇLANDIRACAĞIZ

Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz de "Birilerinin çöp döktüğü doğru fakat kim yapıyor, bilmiyoruz. Temizlik yapıp, toprak zemin oluşturup, yeniden çöp dökülmemesi için ağaçlandırmayı düşünüyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Karadeniz, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevreci dalgıcı ağlatan manzara - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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