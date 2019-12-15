Trabzon-sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon-sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü - Son Dakika

Trabzon-sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü

6 saat önce

Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldüTrabzon'un Ortahisar ilçesindeki evlerinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Hasan (79) ve eşi Seher Süer (72) yaşamını yitirdi.

Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki evlerinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Hasan (79) ve eşi Seher Süer (72) yaşamını yitirdi.

Ortahisar'a bağlı 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'ndeki apartmanın giriş katında oturan Hasan ve Seher Süer çiftinden bir süredir haber alamayan yakınları, bu sabah evlerine geldi. Yakınları, eve girdiğinde çifti yataklarında hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Hasan- Seher Süer çiftinin, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Süer çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çiftin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon-sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü

Ortahisar, Trabzon, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İntihar diye kapatılan dosya yeniden açıldı... 3 tırnağında dna bulgularına rastlandı
"Sahneye neden çağırmadın" cümlesiyle başlayan cinayetlerin sanıklarına ceza yağdı Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı Anne ve kızı önce denedi sonra çaldı! Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı

Son Dakika Haberleri
19:47 Kaya mezarlarda Süryanice kitabeler bulundu - Son Dakika
19:46 Adıyaman'da petrol tankındaki yangın korkuya neden oldu - Son Dakika
19:45 Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
19:43 Erdemli'de domuz avında kazaen vurulan genç öldü - Son Dakika
19:38 Özel Hareket Bölge Başkanlığı binasına 2020'de başlanılıyor - Son Dakika
17:36 Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde göz gözü görmüyor! Görüş mesafesi 5 metre, ekipler vatandaşları uyarıyor - Son Dakika
17:31 Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 19:50:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon-sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]