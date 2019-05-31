Son Dakika Haberleri: Trabzon - Soçi deniz ulaşımı yine ertelendi
Son Dakika Güncel Haber

Trabzon - Soçi deniz ulaşımı yine ertelendi

53 dakika önce

Trabzon ile Rusya'nın Soçi kenti arasında başlatılması planlanan deniz seferleri Rusya tarafından yapılan açıklamayla süresiz ertelendi.

Trabzon - Soçi deniz ulaşımı yine ertelendi, System.String[]
Trabzon ile Rusya'nın Soçi kenti arasında başlatılması planlanan deniz seferleri Rusya tarafından yapılan açıklamayla süresiz ertelendi.

Rusya'nın Soçi kenti ile Trabzon arasında 2014 yılına kadar deniz seferleri yapılıyordu. Bu seferleri iş dünyasından insanlar ve turistler yoğun bir şekilde kullanıyordu. Yolcular için düzenlenen deniz seferlerinin 5 yıl sonra yeniden başlatılması için Türk deniz ulaşım firması ile Rusya Denizcilik ve Ulaştırma Bakanlığı arasında görüşmeler gerçekleştirilmiş ve Haziran ayında seferlerin yeniden başlatılması konusunda mutabık kalınmıştı.

Soçi Denizcilik İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Viyaçeslav Eremin yaptığı açıklamayla, Trabzon ile Soçi arasındaki karşılıklı feribot seferlerinin başlamasının süresiz ertelendiğini açıkladı. Eremin sadece başlaması beklenen seferin süresiz ertelendiğini ifade ederken, Rusya tarafından alınan erteleme kararına dair bir açıklama yapmadı. - SOÇİ
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:47 Kaynak: İHA
Rusya Federasyonu, Trabzon, Soçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokak ortasında yaşandı! Yabancı uyruklu erkek yanında yürüyen Türk kadına saldırdı Skandal şirket uygulaması! Mini etek giyip fotoğrafını çeken çalışanlara ikramiye Üretici isyan ediyor! Kiraz tarlada 7, markette 12,5 lira Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 14:40:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon - Soçi deniz ulaşımı yine ertelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]