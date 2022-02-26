SPOR Trabzon sokaklarında galibiyet coşkusu - Son Dakika
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SPOR Trabzon sokaklarında galibiyet coşkusu

26.02.2022 00:53

Trabzon sokaklarında galibiyet coşkusuFatih TURAN - Selçuk BAŞAR - Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Trabzonspor'un galibiyeti kentte coşkuyla kutlandı.

Trabzon sokaklarında galibiyet coşkusu

Fatih TURAN - Selçuk BAŞAR - Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Trabzonspor'un galibiyeti kentte coşkuyla kutlandı.

Trabzonsporlu taraftarlar, 3-2'lik skorla sona eren Yukatel Kayserispor galibiyetinin ardından stadyumdan ayrılarak meydan ve sokakları doldurdu. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda yağmura rağmen toplanan kalabalık sevinç gösterilerinde bulundu. Belediye tarafından alanda kurulan sistemle müzik yayını yapıldı. Bordo-mavili taraftarlar takımları lehine tezahüratlarda bulunarak, meşaleler yaktı, horon ve kolbastı oynadı. Taraftarlar yaktıkları meşaleler eşliğinde hep bir ağızdan "Şampiyon Trabzon" sloganları attı. Bazı taraftarlar ise araçları ile şehir turu attı, takımlarının bayraklarını dalgalandırdı.

SPOR Trabzon sokaklarında galibiyet coşkusu
SPOR Trabzon sokaklarında galibiyet coşkusu
SPOR Trabzon sokaklarında galibiyet coşkusu
SPOR Trabzon sokaklarında galibiyet coşkusu
SPOR Trabzon sokaklarında galibiyet coşkusu
SPOR Trabzon sokaklarında galibiyet coşkusu
SPOR Trabzon sokaklarında galibiyet coşkusu
SPOR Trabzon sokaklarında galibiyet coşkusu

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Yukatel Kayserispor maçının ardından Yukatel Kayserispor maçının ardından Trabzon'da galibiyet sevinci Trabzon'da galibiyet sevinci

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Kayserispor, Trabzon, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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