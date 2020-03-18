TRABZON Stadyuma giremeyen taraftarlar maçı tel örgülerin arkasından izledi - Son Dakika

Stadyuma giremeyen taraftarlar maçı tel örgülerin arkasından izledi

Tolga SAĞLAM TRABZON (DHA) - Koronavirüs tedbirleri kapsamında futbol müsabakalarında uygulanan seyirci yasağı üzerine TFF 3'üncü Lig'de oynanan Yomraspor - Serik Belediyespor karşılaşmasını taraftarlar, yağmur altında tel örgülerin arkasından izledi.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un 22'nci hafta mücadelesinde Trabzon ekibi Yomraspor sahasında Serik Belediyespor'u konuk etti. Saat 14.30'da Yomra İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada 'koronavirüs' tedbirleri kapsamında futbol müsabakalarında uygulanan seyirci yasağı üzerine Yomrasporlu taraftarlar stadyuma giremeyince farklı bir çözüm üretti ve yağan yağmura aldırış etmeden karşılaşmayı stadyumun yan tarafında bulunan binanın bahçesinden tel örgüler arkasından izledi.

Maçı izlemeye elen Muzaffer Sağıroğlu isimli futbolsever, Çok eskiden beri Yomraspor'un maçlarını takip ediyorum. 67 yaşındayım ve her şeye rağmen futbol tutkusuyla maçları izlemeye devam ediyoruz. Maçların taraftarlı oynanması daha farklı ancak alınan seyircisiz oynama kararına da saygılıyız dedi.

SERKAN ALEMDAROĞLU FUTBOLUN TRABZON'DA APAYRI BİR YERİ VAR

Karşılaşmayı maskeli bir şekilde izlemeye gelen Serkan Alemdaroğlu ise Futbolun Türkiye'de ve dünyada çok önemli yeri var. Ancak Trabzon'da ise apayrı bir yeri var. Hepimiz futbol hastası ve tutkunuyuz ama ülkede ve dünyada da bir gerçek var. Koronavirüs diye bir hastalık çıktı. Bundan hepimizin korunması gerekiyor. Önce sağlık. Alınan tedbirleri desteklemeliyiz. Maça da geldik, ekibimizi dışarıdan izliyoruz. Yapacak bir şey yok. Alınan kararlara uymak zorundayız diye konuştu.

SEMİH EROĞLU İNŞALLAH VİRÜS ORTADAN KALKAR VE MAÇLAR YENİDEN SEYİRCİLİ OLUR

Karşılaşmanın tedbirler gereği seyircisiz olması gerekçesiyle takımlarını uzaktan desteklediklerini belirten Semih Eroğlu, Koronavirüs nedeniyle maçlar seyircisiz olduğu için biz de buradan takımımızı desteklemeye geldik. İnşallah her şey daha iyi olur, virüs ortadan kalkar ve maçlar yeniden seyircili olur ifadelerini kullandı.