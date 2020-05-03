TRABZON Sümela Manastırı restorasyonunda rötar - Son Dakika

Sümela Manastırı restorasyonunda rötar

TRABZON'un Maçka ilçesinde, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan Sümela Manastırı'nda 4 yıldır sürdürülen ve bu yıl mayıs ayında bitirilmesi planlanan restorasyon, olumsuz hava koşulları ve koronavirüs salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği tarihi Sümela Manastırı'nda, 4 yıl önce restorasyon ve yamaç kaya ıslah çalışması başlatıldı. Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen yamaç ıslah çalışması yapıldı. Birinci etap olarak planlanan çevre düzenleme ve restorasyon çalışması geçtiğimiz yıl tamamlandı. İlk etap çalışmalarında, manastıra giden 300 metrelik yürüyüş yolunun yeniden düzenlendiği alandaki tarihi su kemerleri, gişe binası ile manastıra çıkan merdivenler restore edildi.

4 YILDIR SÜRÜYOR

4 yıl süren restorasyonun ardından Sümela Manastırı'nın birinci avluya kadarki ilk kısmı, 25 Mayıs 2019'da ziyarete açıldı. 1 ay boyunca ilk etabı ziyaretçilere açık kalan manastır yeniden kapatılarak ikinci etap çalışmaya başlandı. Manastırın bu yıl mayıs ayında ziyarete açılacağı duyuruldu. Ancak restorasyon koronavirüs salgını nedeniyle çalışmaların aksaması üzerine tamamlanamadı. Manastırın ne zaman ziyarete açılacağı restorasyonun ardından belirlenecek.

'KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN ÇALIŞMALAR UZADI'

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Hasan Volkan Kantarcı, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgını ve olumsuz hava koşuları nedeniyle manastırda devam eden restorasyon çalışmalarının uzadığını ve bu nedenle açılışın gecikeceğini söyledi. 2020 turizm sezonunda cruise gemilerinin Karadeniz'e açılmaya başlaması ve Trabzon Limanı'nın bu ziyaretlerden pay alabilmesi için manastırın geçen yıl erken açıldığını söyleyen Kantarcı, "Sümela Manastırı sezon sonunda yeniden kapatılarak restorasyon çalışmalarına devam edildi. Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalar aksadı. Normalde planlamaya göre Mayıs sonunda tamamlanması ve sezona hem Sümela Manastırı, hem Ayasofya camiinin hazırlanması düşünülüyordu. Koronavirüs pandemisinden dolayı bu restorasyonlarda biraz gecikme olacak. Geçen hafta Sümela Manastırı'nda yine kar vardı. Gidildiğinde çalışmaların zorunlu olarak durduğu görüldü. Hem hava şartlarındaki etkenler hem pandemiden dolayı işçilerin duraklaması manastırla ilgili olan süreci biraz uzatacak" dedi.

'2020'DE HER ŞEY OLUMSUZ VE ÜST ÜSTE GELDİ'

Sümela Manastırı'nın açılışı için kesin bir tarih öngörülmediğini belirten Kantarcı, "Burada koronavirüsün de etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada da belli şartlar, insanların sürekli olarak çalışabilmeleri gerekiyor. 2020'de her şey olumsuz ve üst üste geldi. Sezon için kısıtlı bir süre var. İç turizmde bir hareketlilik bekliyoruz. Bu hareketliliği biraz daha artırabilmek için restorasyonu devam eden yerler uygun şekilde tamamlanması gerekiyor ki elimiz güçlü olsun" diye konuştu.

SÜMELA MANASTIRI

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. Manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.