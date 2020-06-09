TRABZON Sümela'ya maske ve sosyal mesafeli ziyaret - Son Dakika

TRABZON Sümela'ya maske ve sosyal mesafeli ziyaret

Sümela'ya maske ve sosyal mesafeli ziyaretTRABZON'un Maçka ilçesinde, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan Sümela Manastırı'nda, restorasyon çalışmaları sürüyor.

Sümela'ya maske ve sosyal mesafeli ziyaret

TRABZON'un Maçka ilçesinde, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan Sümela Manastırı'nda, restorasyon çalışmaları sürüyor. Endüstriyel dağcıların yer aldığı ekibin, çelik ağ örme çalışmalarını sürdürdüğü manastır, normalleşme kapsamında sınırlı bölgeleri ziyaret ediliyor. Sosyal mesafe ve maske kuralı ile hijyenin ön planda tutulduğu manastır, ateş ölçümü yapılan 10'arlı gruplarla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği tarihi Sümela Manastırı'nda, 4 yıl süren restorasyonun ardından birinci avluya kadar olan ilk kısmı, 25 Mayıs 2019'da ziyarete açıldı. 1 ay boyunca ilk etabı ziyaretçilere açık kalan manastır yeniden kapatılarak, ikinci etap çalışmaya başladı. Manastırın bu yıl mayıs ayında ziyarete açılacağı duyuruldu. Ancak restorasyon koronavirüs salgını nedeniyle çalışmaların aksaması üzerine tamamlanamadı. Çalışmalara Nisan ayında ara verildi. Sümela Manastırı'nda ara verilen restorasyon çalışmalarına mayıs ayında yeniden başlandı. Manastırda endüstriyel dağcılar, kaya düşmesine karşı yamaçları çelik ağlarla örüyor. Restorasyon ekibi de iç alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

2 NOKTADA ATEŞ ÖLÇÜLÜYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle 18 Mart'ta ziyaret girişine kapatılan Sümela Manastırı, normalleşme kapsamında yeniden ziyaretçilere açıldı. Manastıra gelenler artık sosyal mesafe kuralına göre ağırlanıyor. Girişte ateşleri ölçülecek ziyaretçiler, maskesiz içeri alınmıyor. Sosyal mesafe ve maske kuralı ile hijyenin ön planda tutulduğu manastır, 2 kontrol noktasında ateş ölçümü uygulanan ziyaretçilerini 10'arlı gruplarla ağırlıyor. PANDEMİ KURALLARI GEREĞİ ZİYARET

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, çalışmaların sürdüğü manastırı salgın tedbirleri kapsamında kısıtlı olarak ziyaret edildiğini belirterek, "Manastırda hızlı bir şekilde kaya ve taş düşmesini engelleme çalışmaları devam ediyor. Malum aynı zamanda da içeride restorasyon çalışmaları da başladı. Bu yıl planlanan konjonktürde insanlar yine burayı ziyaret edebilecek. Geçen yıldan farklı seyir teraslarında sadece geçen yıl gelebiliyorlardı. Yalnız bir fark olacak; ziyaretçiler; gruplar halinde ancak hem sosyal mesafe hem pandemi kuralları gereği 10'arlı gruplar halinde bu ziyaretleri gerçekleştirebilecekler. Belki de dezavantaj olarak düşündüğümüzde ziyaret süresi fazla olacağından fazlaca ziyaretçi alınamayacak. Ama geçen yıldan farklı olarak kaya kilisesinin içine kadar en çok şikayet edilen 'geliyoruz, ama içerisine giremeden geri dönüyoruz' şikayetinden de bir nebze olsun vazgeçilmiş olunacak. Bu sene ama inşallah hızla çalışmalar devam ettiğinde ziyaretin sonunda doğru bu sıkıntıdan da kurtarmış olacağız" dedi.

'MASKE VE ATEŞ KONTROLÜ YAPILIYOR'

Sümela Manastırı gişe sorumlusu Songül Kara, ziyaretçilere ateş ölçümünü yaptıklarını ve maskesiz içeri alım yapmadıklarını söyleyerek "İlk giriş gişesi aşağıda bulunuyor. Burada maske kontrolü ve ataş kontrolleri sağlanıyor. Sümela girişine geldiklerinde de burada tekrar ateş kontrolü yapılıyor. Dezenfektan kullanımı ve maske kontrolleri sağlanan ziyaretçileri kabul ediyoruzö diye konuştu.

'GELMİŞKEN GÖRELİM DEDİK'

Manastırı, kurallara uygun şekilde ziyaret ettiğini anlatan Ferhat Yegin de, 'Tekirdağ'dan memleketimiz Gümüşhane'ye tatil için geldik. Çocuklarım Sümela Manastırını hep televizyondan görüyordu. Gelmişken ziyaret etmek istedik. Tadilat nedeniyle manastırı gezemedik. İnşallah bir daha geldiğimizde tadilat tamamlanmış olurö şeklinde konuştu.

'İLK KEZ GELDİM'

Sümela Manastırı'nı ilk kez yakından gördüğünü dile getiren Furkan Yegin ise "Sümela Manastırı'na ilk kez geldim. Böyle bir çalışma olduğunu bilmiyordum. Ama yinede ziyaret etmiş olduk. Çalışmaların bittiği zaman tekrar gelmeyi düşünüyorum" dedi.

TRABZON Sümela'ya maske ve sosyal mesafeli ziyaret

Sümela Manastırı, Türkiye, Maçka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 10:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON Sümela'ya maske ve sosyal mesafeli ziyaret - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti 40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz Özge Gürel ve Can Yaman'ın yeni dizisi Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi         
17:31
Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı         
17:30
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor         
17:15
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı         
17:13
Apartman sakinlerinin beslediği anne kedi ve yavrularını sokak köpekleri telef etti Apartman sakinlerinin beslediği anne kedi ve yavrularını sokak köpekleri telef etti         
17:08
AK Parti, Meclis'te AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti         
17:05
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi         
17:05
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı 2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı         
16:58
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi 9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi         
16:55
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı         
16:55
TFF yönetim kurulu üyesi Gürkan Teoman, F.Bahçe ile yaşanan kriz nedeniyle istifa etti TFF yönetim kurulu üyesi Gürkan Teoman, F.Bahçe ile yaşanan kriz nedeniyle istifa etti         
16:19
İlk kez yüz yüze toplanan Kabine toplantısı başladı! Gündemde 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması var İlk kez yüz yüze toplanan Kabine toplantısı başladı! Gündemde 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması var         
16:04
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar         
15:58
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı 10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı         
15:51
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi         
15:51
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek         
15:48
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi         
15:43
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı         
15:38
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor         
15:36
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun         
15:27
Samsun'da hareketli dakikalar! Aranan şahıs çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı Samsun'da hareketli dakikalar! Aranan şahıs çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı         
15:23
Kalça şampiyonu fenomen Jessica Lopes'den taraftarı heyecanlandıran vaat: Soyunacağım Kalça şampiyonu fenomen Jessica Lopes'den taraftarı heyecanlandıran vaat: Soyunacağım         
15:20
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı         
15:07
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var         
14:57
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu         
14:53
10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı         
14:47
Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi         
14:39
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak         
14:28
Çaldığı altınları bozduramayan hırsız, kuyumcuya mesaj attı: Abi bileziklerin Ayvacık'ta Çaldığı altınları bozduramayan hırsız, kuyumcuya mesaj attı: Abi bileziklerin Ayvacık'ta         
14:27
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2020 17:54:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TRABZON Sümela'ya maske ve sosyal mesafeli ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]