Trabzon tahliye edilen riskli okulun istinat duvarı çöktü-3 - Son Dakika

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Trabzon tahliye edilen riskli okulun istinat duvarı çöktü-3
7 saat önce
TRABZON Tahliye edilen riskli okulun istinat duvarı çöktü-3 (RÖPORTAJ)
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:39 Kaynak: DHA
TRABZON Tahliye edilen riskli okulun istinat duvarı çöktü-3 (RÖPORTAJ)
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