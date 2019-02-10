Trabzon Tanıtım Günlerine Büyük İlgi
40 dakika önce
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Anadolu Kocaeli'de" projesi kapsamında düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri, büyük ilgiyle devam etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
tarafından "Anadolu Kocaeli'de" projesi kapsamında düzenlenen Trabzon
Tanıtım Günleri, büyük ilgiyle devam etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Trabzonlular Derneği işbirliği ile Uluslararası Fuar Merkezi'nde 7-10 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri, Kocaeli'nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğradı. Tanıtım Günleri'ne sadece Trabzonlular değil, kentte yaşayan bütün vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bu yıl ikincisi düzenlenen düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri'nde Trabzon'un yöresel ürünleri ve kültürü sergileniyor. Hafta sonu tatiliyle birlikte Trabzon Tanıtım Günleri'ne akın eden vatandaşlar, fuar alanı içinde açılan stantlara büyük ilgi gösterdi. Özellikle yöresel ürünlerin tanıtıldığı stantlar önünde çok büyük kuyruklar oluştu. Karadeniz
müziğinin kaliteli seslerinden birisi olan Ekin Uzunlar, Trabzonlular Günü'nün 3. gününde sahne aldı. Son dönemlerin en beğenilen ve en çok takip edilen isimleri arasına giren Uzunlar'ı dinlemeye gelen ziyaretçiler, sahnenin bulunduğu alanı hınca hınç oldurdu. Sevilen parçalarını seslendiren Uzunlar'da kendisini dinlemeye gelen vatandaşları coşturdu. Sesinin yanı sıra, mizahi anlayışı, sahne performansı ve renkli karakteri ile de dikkat çeken Uzunlar'ın parçalarını ziyaretçiler hep bir ağızdan söyledi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:20 Kaynak: İHA
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