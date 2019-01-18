Trabzon Tarım Aracıyla Karadeniz Usulü Kar Küreme
57 dakika önce
Tarım aracıyla Karadeniz usulü kar küremeTrabzon'un Maçka ilçesinde Osman Özcan'ın, kar yağışı nedeniyle kapanan ve iş makinelerin girmekte güçlük çektiği evinin yolunu, tarım aracının önüne monte ettiği kepçe şeklindeki aparatla temizlemeye çalıştığı anlar, sosyal medyada ilgi topladı.
Tarım aracıyla Karadeniz
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'un Maçka
ilçesinde Osman Özcan
'ın, kar yağışı nedeniyle kapanan ve iş makinelerin girmekte güçlük çektiği evinin yolunu, tarım aracının önüne monte ettiği kepçe şeklindeki aparatla temizlemeye çalıştığı anlar, sosyal medyada ilgi topladı.
Maçka ilçesine bağlı Gürgen Mahallesi'nde yaşayan Osman Özcan, karla kaplanan evinin yolunu açmak için Karadeniz usulü kar küreme aracı yaptı. Evine giden yolun dar olması nedeniyle iş makinalarının giremediği yolda biriken karları temizlemek isteyen Özcan, komşusuna tarım makinasına monte ettiği kepçe şeklindeki aparatla yol üzerinde biriken karı temizledi. Özcan'ın ilginç yöntemle kar küreme anlarını cep telefonuyla kayda alan komşusu, görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Görüntü, paylaşıldığı sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü, takipçiler tarafından beğenildi.
'SORUNSUZ ŞEKİLDE YOLUMU TEMİZLİYORUM'
Belediye iş makinalarının, evinin önündeki yola giremediğini ifade eden Osman Özcan, yolda biriken karı temizlemek için bu şekilde bir çözüm bulduğunu söyledi. Özcan, Bu sene beklenenden fazla kar yağdı. Maçka belediyesi iş makinaları ana yollarımızı açtılar sağ olsunlar ama burası benim özel yolum. Buraya büyük iş makinaları giremiyor. Ben de komşumdan rica edip ot biçme makinasını ödünç alıp kendi yaptığım aparatı taktım. Bazı ayarları yapmam uzun sürdü. Açısını ayarlayamayınca kar birikiyor ve makina ilerleyemiyordu. Sonunda ayarladım ve gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde yolumu temizliyorum dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:55 Kaynak: DHA
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