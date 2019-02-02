Trabzon Tek Golle Kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.



MAÇTAN DAKİKALAR



6. dakikada Abdülkadir Ömür, sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girip, pasını Rodallega ile buluşturdu. Kale sahası içinde rakiplerini çalımlayan Rodallega meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0



9. dakikada Tyler Boyd'ın ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. 23. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı. 45+1 Ankaragücü'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında savunmadan sekip Yalçın'ın ayaklarına çarpan top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.



49. dakikada Rodallega'nın pasından sol çaprazda topla buluşan Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'ın ayaklarından kornere çıktı. 81. dakikada Rodallega'nın pasıyla ceza sahası içine giren Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 83. dakikada Aydın Karabulut'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sacko'nun vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topa Aydın Karabulut'un vuruşunda ise meşin yuvarlak kalecide kaldı. 87. dakikada Aydın Karabulut'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Sacko'nun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı. 90. dakikada Ibanez'in sol taraftan ortasında Rodallega'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.



KÜNYE



Stat: Medical Park Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Samet Çiçek xx, Murat Ergin Gözütok xx Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Zargo Toure xx, Hüseyin Türkmen xx, Novak xx (Ibanez dk. 57 x), Abdulkadir Parmak xx (Hosseini dk. 90 ?), Yusuf Yazıcı xx, Abdulkadir Ömür xx (Vahid Amiri dk. 84 ?), Ekuban xx, Nwakaeme xx, Rodallega xx Yedekler: Muzaffer Cem Kablan, Murat Cem Akpınar, Batuhan, Berkay Sefa Kara, Ali Osman Karnapoğlu Teknik Direktör: Ünal Karaman MKE Ankaragücü: Altay xx, Alihan xx, Kitsiou xx, Yalçın xx, Pinto x, Moke x (Faty dk. 74 x), Sedat x, Boyd x, Mouilin x (Aydın Karabulut dk. 82 ?), İlhan Parlak x (Sacko dk. 57 x), Daver Orgill x Yedekler: Korcan, Mehmet Sak, Mahmut Akan, Kulusic, Cebrail Karayel, Micheal Pazdan, Ender Aygören Teknik Direktör: Mustafa Kaplan Gol: Rodellega (dk. 6) (Trabzonspor) Sarı Kartlar: Hüseyin Türkmen, Ekuban, Nwakaeme, Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Sedat, Pinto (MKE Ankaragücü)



(Gökmen Şahin - Fatih Yılmaz/İHA)

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