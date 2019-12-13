Trabzon Teknokent "EN'ler" ödül töreni düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon Teknokent 'EN'ler' ödül töreni düzenlendi - Son Dakika

Trabzon Teknokent "EN'ler" ödül töreni düzenlendi

6 saat önce

Trabzon Teknokent tarafından "EN'ler" ödül töreni düzenlendi.

Trabzon Teknokent

Trabzon Teknokent tarafından "EN'ler" ödül töreni düzenlendi.

Kurum binasında düzenlenen ödül töreninde konuşan Trabzon Teknonet Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Altaş, ödül alan firmaları tebrik ederek, iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Organizasyonun ilk kez düzenleniyor olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Prof. Dr. Altaş, "Trabzon Teknokent'te bulunan firmalarımız büyük özveriyle çalışmalarını yürütüyorlar. 2018 yılındaki ekonomik krizi de dikkate alarak büyük bir atılım göstererek 2018 yılında Türkiye'deki Teknokent'ler arasında 28. sıradan 13. sıraya yükseldi. Bu atılımla en iyi gelişme gösteren Teknokentler arasında birincilik ödülünü aldı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Altaş ile Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, en fazla ihracat yapan, personel çalıştıran ve girişimcilikte ön plana çıkan firma temsilcilerine ödüllerini verdi.

ODTÜ Teknokent, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:36 Kaynak: AA
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