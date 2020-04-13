Trabzon Teknokent'te "cerrahi maske makinesi" üretildi.

Teknokent çatısı altında kurulan Hydojen Tıbbi Cihaz Makine Sanayi ve Mühendislik Şirketi, Yılmazlar Makine Ticaret LTD Şti iş birliğiyle "3 Katlı Non Steril Cerrahi Maske Üretim Makinesi Projesi"ni hayata geçirdi.

Şirketin makine mühendisi Seyfullah Tonbul ile medikal ürün sorumlusu Mehmet Çağrı Akgündüz'ün yürütücülüğünde geliştirilen proje kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik ülkenin maske kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Kısa sürede prototipi hazırlanan ve seri üretimine başlanılan cerrahi maske makinesi ile yerli üretime destek olunması planlanıyor.

"Şu an seri üretime başladık"

Proje yürütücüsü Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde sıkça karşılaşılan maske sıkıntısının ilgilerini çektiğini söyledi.

Bu kapsamda da bir şeyler yapmak istediklerine dikkati çeken Tonbul, "Projemizin ana imalatçısı olan Yılmazlar Makine Ticaret LTD Şti ile iş birliği yaparak maske yapım makinesi üretimini başlattık." dedi.

Tonbul, makinenin prototipini tamamlayarak seri üretimine başladıklarına işaret ederek, makine ile ilgili kendilerine siparişlerin de gelmeye başladığını bildirdi.

Yerli ve milli üretime katkı sağlamak istediklerini vurgulayan Tonbul, cerrahi maske üretim makinesi ile ülkenin maske kapasitesini artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Tonbul, ülke olarak üretimin önemli olduğu aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eksik olduğumuz konulardan birisi üretim. Durmadan, yılmadan üretimde bulunmak büyük önem taşıyor. O yüzden geleceğimiz için üretmeliyiz. Bundan sonraki süreçte de yurt dışına, bu makineye ihtiyacı olan ülkelere ihracatını yapmak istiyoruz."