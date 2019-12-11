Trabzon'da turizmin çeşitlendirilmesi ve yeni cazibe merkezi oluşturulması amacıyla "Tema Park" kurulması çalışmalarına başlandı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, söz konusu çalışmalar kapsamında TTSO'da düzenlenen toplantıda, ABD'de tema parklarla ilgili incelemelerde bulunan iş adamlarıyla bir araya geldi.

Hacısalihoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Trabzon'da içinde çeşitli aktivitelerin bulunduğu tema park kurulması amacıyla fizibilite yapılması için çalışma grubu oluşturduklarını söyledi.

İş adamlarıyla Kasım ayı içerisinde ABD'ye yaptıkları çalışma ziyaretinde, alanında dünyanın en büyük fuarı olan Orlando kentindeki Uluslararası Eğlence Parkları ve Cazibe Merkezleri Fuarı'nı ziyaret ettiklerini anımsatan Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"Burada özellikle tema parklar konusunda sektörün geldiği seviyeyi gördük. Çok geniş bir segmentte insanlara çeşitli aktiviteler sunulduğunu gözlemledik. Trabzon'da tüm bölgenin yeni çekim merkezi olabilecek bir 'Tema Park' kurmak üzere görüşmelerde bulunduk. ABD'ye gelen iş adamlarımızla bir araya gelerek hem yaptığımız temasları değerlendirdik hem de görüşlerini aldık."

Hacısalihoğlu, tüm iş adamlarının Trabzon'da bir tema park kurulması için fikir birliği içinde olduğunu tespit ettiklerini de vurgulayarak, "Trabzon'da bölgenin yeni cazibe merkezi olabilecek Tema Park kurulması için çalışma grubu oluşturuldu. Bu çalışma grubu, parkla ilgili fizibilite incelemelerini yapacak, rapor hazırlayacak. Ayrıca önümüzdeki günlerde bu toplantıları genişleterek devam ettireceğiz." diye konuştu.

Toplantıda, ayrıca iş adamlarına Orlando Walt Disney World Resort, Sochi Park ve Antalya Land Of Legends gibi tematik parkların sunumları da yapıldı.