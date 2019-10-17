Trabzon Ticaret Borsası
2 saat önce
Trabzon'da serbest piyasada levant kalite fındığın kilogramı 15,35-15,50 liradan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:35 Kaynak: AA
Trabzon'da serbest piyasada levant kalite fındığın kilogramı 15,35-15,50 liradan işlem gördü.
Borsada fındık ve fındık mamullerinde fiyatları şöyle:
| Çeşit
| En düşük fiyat
| En yüksek fiyat
| Levant
|15,35
|15,50
| Sivri
|15,15
|15,30
| Tombul
|15,70
|15,85
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