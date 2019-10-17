Son Dakika Haberleri: Trabzon Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Trabzon Ticaret Borsası

Trabzon Ticaret Borsası

2 saat önce

Trabzon'da serbest piyasada levant kalite fındığın kilogramı 15,35-15,50 liradan işlem gördü.

Trabzon Ticaret Borsası, System.String[]

Trabzon'da serbest piyasada levant kalite fındığın kilogramı 15,35-15,50 liradan işlem gördü.

Borsada fındık ve fındık mamullerinde fiyatları şöyle:

Çeşit En düşük fiyat En yüksek fiyat
Levant15,3515,50
Sivri15,1515,30
Tombul15,7015,85

Trabzon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bıçakla öldürmeye 16 yıl 10 ay hapis
Moody's: Trump'ın yaptırım talimatı, Türkiye'nin riskini artırır Microsoft'un CEO'su Satya Nadella 42,9 milyon dolar ikramiye aldı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:48:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]