Trabzon Ticaret Borsası
1 saat önce
Trabzon'da serbest piyasada levant kalite fındığın kilogramı 15,45-15,60 liradan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:58 Kaynak: AA
Trabzon'da serbest piyasada levant kalite fındığın kilogramı 15,45-15,60 liradan işlem gördü.
Borsada fındık ve fındık mamullerinde fiyatları şöyle:
| Çeşit
| En düşük fiyat
| En yüksek fiyat
| Levant
| 15,45
| 15,60
| Sivri
| 15,25
| 15,40
| Tombul
| 15,80
| 15,95
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