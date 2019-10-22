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Trabzon Ticaret Borsası

1 saat önce

Trabzon'da serbest piyasada levant kalite fındığın kilogramı 15,45-15,60 liradan işlem gördü.

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Trabzon'da serbest piyasada levant kalite fındığın kilogramı 15,45-15,60 liradan işlem gördü.

Borsada fındık ve fındık mamullerinde fiyatları şöyle:

Çeşit En düşük fiyat En yüksek fiyat
Levant 15,45 15,60
Sivri 15,25 15,40
Tombul 15,80 15,95

Trabzon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:58 Kaynak: AA
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