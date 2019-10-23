Trabzon Ticaret Borsası
1 saat önce
Trabzon'da serbest piyasada levant kalite fındığın kilogramı 15,60-15,75 liradan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:48 Kaynak: AA
Trabzon'da serbest piyasada levant kalite fındığın kilogramı 15,60-15,75 liradan işlem gördü.
Borsada fındık ve fındık mamullerinde fiyatları şöyle:
| Çeşit
| En düşük fiyat
| En yüksek fiyat
| Levant
| 15,60
| 15,75
| Sivri
| 15,40
| 15,55
| Tombul
| 15,95
| 16,10
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