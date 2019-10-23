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Trabzon Ticaret Borsası

1 saat önce

Trabzon'da serbest piyasada levant kalite fındığın kilogramı 15,60-15,75 liradan işlem gördü.

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Trabzon'da serbest piyasada levant kalite fındığın kilogramı 15,60-15,75 liradan işlem gördü.

Borsada fındık ve fındık mamullerinde fiyatları şöyle:

Çeşit En düşük fiyat En yüksek fiyat
Levant 15,60 15,75
Sivri 15,40 15,55
Tombul 15,95 16,10

Trabzon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:48 Kaynak: AA
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