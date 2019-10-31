Trabzon Ticaret Borsası
7 saat önce
Trabzon'da serbest piyasada levant kalite fındığın kilogramı 16,35-16,50 liradan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:02 Kaynak: AA
Trabzon'da serbest piyasada levant kalite fındığın kilogramı 16,35-16,50 liradan işlem gördü.
Borsada fındık ve fındık mamullerinde fiyatları şöyle:
| Çeşit
| En düşük fiyat
| En yüksek fiyat
| Levant
| 16,35
| 16,50
| Sivri
| 16,15
| 16,30
| Tombul
| 16,70
| 16,85
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