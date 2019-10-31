Son Dakika Haberleri: Trabzon Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Trabzon Ticaret Borsası

Trabzon Ticaret Borsası

7 saat önce

Trabzon'da serbest piyasada levant kalite fındığın kilogramı 16,35-16,50 liradan işlem gördü.

Trabzon Ticaret Borsası, System.String[]

Trabzon'da serbest piyasada levant kalite fındığın kilogramı 16,35-16,50 liradan işlem gördü.

Borsada fındık ve fındık mamullerinde fiyatları şöyle:

Çeşit En düşük fiyat En yüksek fiyat
Levant 16,35 16,50
Sivri 16,15 16,30
Tombul 16,70 16,85

Trabzon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sincaplar, kış için topladıkları bütün cevizleri arabanın kaputunda sakladı
Ekrem İmamoğlu'ndan balık ekmek tartışmasıyla ilgili yeni açıklama: Balık ekmek lezzetini kaldırma diye bir şey yok Bakan Ziya Selçuk, öğretmenlerin giyeceği yeni önlük modellerini sosyal medya hesabından paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 19:04:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]