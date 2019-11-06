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Trabzon Ticaret Borsası

8 saat önce

Trabzon Ticaret Borsasında levant kalite fındığın kilogramı 17,15-17,30 liradan satıldı.

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Trabzon Ticaret Borsasında levant kalite fındığın kilogramı 17,15-17,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören fındık türleri ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Çeşit En düşük fiyat En yüksek fiyat
Levant 17,15 17,30
Sivri 16,95 17,10
Tombul 17,60 17,75

Trabzon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:00 Kaynak: AA
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