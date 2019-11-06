Trabzon Ticaret Borsası
8 saat önce
Trabzon Ticaret Borsasında levant kalite fındığın kilogramı 17,15-17,30 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:00 Kaynak: AA
Trabzon Ticaret Borsasında levant kalite fındığın kilogramı 17,15-17,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören fındık türleri ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Çeşit
| En düşük fiyat
| En yüksek fiyat
| Levant
| 17,15
| 17,30
| Sivri
| 16,95
| 17,10
| Tombul
| 17,60
| 17,75
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