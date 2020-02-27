Trabzon Ticaret Borsası - Son Dakika
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Trabzon Ticaret Borsası

6 saat önce

Trabzon Ticaret Borsasında levant kalite fındığın kilogramı 18,80-19 liradan satıldı.

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Trabzon Ticaret Borsasında levant kalite fındığın kilogramı 18,80-19 liradan satıldı.

Borsada işlem gören fındık türleri ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÇeşitEn düşük fiyat En yüksek fiyat
Tombul 19,30 19,50
Sivri 18,80 19,00
Levant 18,80 19,00

Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:54 Kaynak: AA
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