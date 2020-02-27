Trabzon Ticaret Borsası
6 saat önce
Trabzon Ticaret Borsasında levant kalite fındığın kilogramı 18,80-19 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:54 Kaynak: AA
Trabzon Ticaret Borsasında levant kalite fındığın kilogramı 18,80-19 liradan satıldı.
Borsada işlem gören fındık türleri ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Çeşit
|En düşük fiyat
| En yüksek fiyat
| Tombul
| 19,30
| 19,50
| Sivri
| 18,80
| 19,00
| Levant
| 18,80
| 19,00
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