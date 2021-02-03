Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Ergan'dan fındık üretiminde verimin artırılması çağrısı Açıklaması

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Türkiye'nin, fındık üretim ve ticaretinde giderek azalmaya yüz tutan payını yeniden artırmak için bahçelerde yeni dikim sistemleri ile modern tarım uygulamalarına geçilmesi gerektiğini belirtti.

Ergan, yaptığı yazılı açıklamada, son yılların ortalamasıyla dünyada, yılda 900 bin tonun üzerinde kabuklu fındık kullanıldığının, bu rakamın 600 bin ton kabukluya tekabül eden kısmını Türkiye'nin karşıladığının altını çizdi.

Türkiye'nin, dünyanın fındık üretiminin yaklaşık yüzde 65'ini karşıladığına işaret eden Ergan, "Bu oran 20-25 yıl önce daha fazlaydı. Üretim ve ticarette giderek azalmaya yüz tutan payımızı yeniden artırmak için bahçelerimizde ezberi bozarak yeni dikim sistemleri ile modern tarım uygulamalarına geçmeliyiz. Yani bahçeleri yenileyerek üretimi artırmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Ergan, Türkiye'de fındık üretim alanlarının 720 bin hektarı aştığını ancak dekarda ortalama üretimin 100 kilogramın altında olduğunu ifade ederek, TTB olarak 2003 yılında verim ve kaliteyi artırmak amacıyla örnek olmak için başlattıkları çalışmaların son yıllarda meyvesini aldıklarını aktardı.

Dünyada fındığa talebin giderek arttığına, bu artışın aynı zamanda birçok ülkenin de fındık dikimine yönelmesine neden olduğuna dikkati çeken Ergan, şöyle devam etti:

"Bu gerçeği göz ardı etmek bize çok büyük kayıp yaratır. Onun için bahçelerde verim ve kalitenin artmasına etkisi olan tek gövde ile azami 4 dallı ocak sistemlerine, bahçelerimizde modern tarım uygulamalarına geçmeliyiz. Dekarda ortalama 100 kilogramın altında olan fındık üretimimizi önce 150-200, daha sonra 250-300 kilogramların üzerine çıkarmalıyız. Bizim bunları yapmamız son yıllarda diğer ülkelerde başlayan fındık dikim harekatını zayıflatacak hatta durduracaktır. Şili, ABD, Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkeler bize rakip olamasalar bile üretimlerini sürekli artırmaktadırlar."

Ergan, Türkiye'de yeni dikim yapmaya gerek olmadığını, 100 yıllık fındık bahçelerinin fazla olduğunu belirterek, verimli olmayan bahçelerin modern tarım yapılabilecek hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde böyle bir çalışma yürüttüklerine değinen Ergan, şunları kaydetti:

"İkisu Mahallesi'nde 6 yıl önce diktiğimiz bahçeden dekarda 200 kilogram ürün alınmaya daha şimdiden başlandı. Türkiye için hedef, 720 bin hektarı aşkın alanda önce 1 milyon 500 bin ton, daha sonra da bunun çok çok üzerinde fındık üretip, ticarette de istikrarlı ve sürdürülebilir bir planla daha çok fındık satmak, dünya pazarlarına hakim olmaktır. Bu da şimdi yılda 2 milyar dolar civarında olan ihracatımızı kısa bir gelecek de 4 milyar doların üzerine çıkarmak demektir. Hem de tek kuruş ithal girdisi olmadan. Anamızın ak sütü gibi net ve helal bir şekilde."