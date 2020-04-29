Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Ergan'dan Nefes Kredisi değerlendirmesi Açıklaması

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan zor süreci hep birlikte çaba göstererek aşıp kısa süre sonra hem sağlık hem de ekonomik açıdan rahat bir nefes alacaklarını belirtti.

Ergan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan ekonomik kısıtlamanın getirdiği olumsuz sonuçları kısmen de olsa ortadan kaldırıp iş dünyasını rahatlatabilmek için çeşitli kesimlerce çalışmalar yapıldığını aktardı.

Bünyesinde 365 oda ve borsayı barındıran TOBB öncülüğünde geçmiş yıllarda zaman zaman Nefes Kredisi'nin uygulamaya alındığını vurgulayan Ergan, Kovid-19 nedeniyle yaşanan piyasa daralması sonucu kullandırılacak kredi miktarının daha da artırılarak Nefes Kredisi'nin yeniden uygulamaya konulduğuna dikkati çekti.

Ergan, Denizbank ile yapılan iş birliği sonucu ayrılan kaynağın kullandırılmasına başlandığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"TOBB ve 365 oda ve borsa tüm kaynaklarını Nefes Kredisi'ne aktardı. Türkiye genelinde bankaların da sağlayacağı kaynakla toplam 6 milyar liranın üzerinde kredi sağlanacak. Cirosu 25 milyon liranın altında olan üyelerimiz borsadan alacakları faaliyet belgesi ile başvuru yapabilecekler. Zor bir dönemden geçtiğimizin bilinci ile iş alemi için belge bazında da bir çok kolaylıklar sağlanıyor. Bu zor süreci hep birlikte çaba göstererek aşıp kısa süre sonra hem sağlık hem ekonomik açıdan rahat bir nefes alacağız."