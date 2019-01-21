Trabzon Ticaret Borsası, Karadeniz Toplantıları Düzenleyecek

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, geleneksel hale getirmek istedikleri "12x12 Karadeniz Toplantıları"nın birincisinin 26 Ocak'ta düzenleneceğini bildirdi.

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, geleneksel hale getirmek istedikleri "12x12 Karadeniz Toplantıları"nın birincisinin 26 Ocak'ta düzenleneceğini bildirdi.



Ergan, yaptığı yazılı açıklamada, düzenleyecekleri toplantılar sayesinde tarım, ticaret ve turizm konularının sadece Trabzon değil, Karadeniz ve ülke bazında ele alınacağını belirtti.



Yıl boyunca gerçekleştirilecek toplantılarda Türk ekonomisini ilgilendiren konuların yanı sıra önerilen çözüm yollarının da ele alınacağına işaret eden Ergan, şunları kaydetti:



"İlk Karadeniz Toplantısının 26 Ocak Cumartesi günü Fındık İçin Sağlık-Sağlık İçin Fındık sloganı ile Fındıkta Verim ve Kalite İçin Hastalık ve Zararlılarla Mücadele konusunda saat 14.00'de gerçekleştirilecek. Karadeniz Toplantılarında, fındık ve çay ile ilgili konuların yanı sıra ticaret ve turizm ele alınacak. Hayvancılık, süt ve mamulleri, organik tarım, sanayileşme, Tonya tereyağı, Vakfıkebir ekmeği, balıkçılık sektörü üzerinde durulacaktır. Hedefimiz sektörle ilgili tüm kesimlerin katılımını sağlamak ve çözüm odaklı çalışmaktır."



Ergan, düzenlenecek ilk toplantıda özellikle Türk fındığı için büyük tehlike arz eden kahverengi fındık kokarcası üzerinde durulacağını kaydetti.

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