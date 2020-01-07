Trabzon Ticaret Borsası, maskot hamsi için başvuruda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon Ticaret Borsası, maskot hamsi için başvuruda bulundu - Son Dakika

Trabzon Ticaret Borsası, maskot hamsi için başvuruda bulundu

6 saat önce

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından hamsinin Trabzon'un resmi maskotu olması için resmi olarak başvuru yapıldı.

Trabzon Ticaret Borsası, maskot hamsi için başvuruda bulundu, System.String[]

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından hamsinin Trabzon'un resmi maskotu olması için resmi olarak başvuru yapıldı.


TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ve Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan imzası ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yapılan başvuruda, tarihin en eski kentlerinden biri olarak bilinen Trabzon'u temsil edecek ve tanıtımına da katkı yapacak maskotu bulunmadığına işaret edilerek, bu eksikliğin giderilmesi gerektiği, hamsinin de bunun için uygun bir figür olduğu bildirildi.


Başvuru yazısında, araştırma yapıldığında hamsinin öncelikle Trabzon ile hatırlandığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:


"Bunun göstergesi Trabzon'da yapılan 2 büyük Uluslararası organizasyondur. 2007'deki Karadeniz Spor Oyunları ile 2011'deki Avrupa Gençlik Olimpiyatları için kamuya açık şekilde yapılan seçme yarışması ile maskotlar hamsi olarak belirlenip, tescil edilmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Bu iki organizasyonun da etkisiyle hamsinin Trabzon ile özdeşliği daha da artmıştır. Bu vesile ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hamsinin Trabzon'un maskotu seçilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz." - TRABZON

Meclis Başkanı, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak
Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası NATO, Irak'taki askerlerinin yerini geçici olarak değiştirdi İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı!

Son Dakika Haberleri
20:17 Gaziantep nizip'te öğrenci servisi, otomobil ile çarpıştı: 16 yaralı - Son Dakika
20:16 TürkAkım doğal gaz boru hattı açılış töreni - Son Dakika
20:11 Pompeo İran Dışişleri Bakanı Zarife vize verilmediği sorularını geçiştirdi - Son Dakika
20:07 Kalın: "(İÜ'deki yemek eylemi) Eski uygulama aynen devam edecek" - Son Dakika
20:02 Kalın: "Meşru Libya hükümetinin yanında olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
19:27 Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
19:18 Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 20:21:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon Ticaret Borsası, maskot hamsi için başvuruda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]