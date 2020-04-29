Trabzon Ticaret Borsası üyelerine 25 milyonluk nefes... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Trabzon Ticaret Borsası üyelerine 25 milyonluk nefes... - Son Dakika Ekonomi

Trabzon Ticaret Borsası üyelerine 25 milyonluk nefes...

7 saat önce

Korona virüs salgını nedeniyle yaşanılan ekonomik kısıtlamanın getirdiği olumsuz sonuçları kısmen de olsa ortadan kaldırıp, iş dünyasını rahatlatabilmek için çeşitli kesimlerce çalışmalar yapılıyor.

Trabzon Ticaret Borsası üyelerine 25 milyonluk nefes..., System.String[]

Korona virüs salgını nedeniyle yaşanılan ekonomik kısıtlamanın getirdiği olumsuz sonuçları kısmen de olsa ortadan kaldırıp, iş dünyasını rahatlatabilmek için çeşitli kesimlerce çalışmalar yapılıyor.


Bünyesinde 365 oda ve borsayı barındıran TOBB'nin öncülüğünde geçtiğimiz yıllarda zaman zaman uygulamaya konulan Nefes Kredisi, koronavirüs nedeniyle yaşanılan piyasa daralması sonucu daha da arttırılarak sürdürülüyor.


Odalar ve borsalar üzerinden gerçekleştirilen "TOBB Nefes Kredisi" için ilk etap da Denizbank ile anlaşma sağlanarak kredi tahsisine başlandı.


Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan'ın verdiği bilgiye göre, Denizbank ile yapılan işbirliği sonucu ayrılan kaynağın kullandırılmasına başlandı.


Nefes Kredisinde cirosu 25 milyon TL'nin altında olan borsa üyesi işletmelerin faydalanacağını belirten Ergan "Üyelerimiz borsadan alacakları faaliyet belgesi ile başvuru yapabilecekler. Zor bir dönemden geçtiğimizin bilinci ile iş alemi için belge bazında da bir çok kolaylıklar sağlanıyor. Bu zor süreci hep birlikte çaba göstererek aşıp, kısa süre sonra inşallah hem sağlık, hem ekonomik açısından rahat bir nefes alacağız" dedi. - TRABZON

Denizbank, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 03:43 Kaynak: İHA


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