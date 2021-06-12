Trabzon Ticaret Borsasında 5 ayda 1,8 milyar liralık ürün işlem gördü

Trabzon Ticaret Borsasında (TTB) yılın ocak-mayıs döneminde 1 milyar 757 milyon liralık ürün işlem gördü.

TTB'den yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 5 ayındaki işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttı.

Ocak-mayıs 2020'de 1 milyar 647 milyon 616 bin liralık ürünün alınıp satıldığı TTB'de, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 757 milyon 2 bin liralık ürün işlem gördü.

İşlem hacminin 1 milyar 183 milyon 70 bin 671 liralık kısmını fındık satışları oluşturdu. İkinci sırada 458 milyon 555 bin 300 lira ile çeşitli gıda maddeleri, üçüncü sırada ise 82 milyon 604 bin 852 liralık hububat ve hububat mamulleri yer aldı. İşlem hacminin kalan kısmı ise yaş çay yaprağı, canlı hayvan ve ham deriden oluştu.