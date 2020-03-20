Trabzon Ticaret Borsasından "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ne destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Trabzon Ticaret Borsasından 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ne destek - Son Dakika Ekonomi

Trabzon Ticaret Borsasından "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ne destek

16 dakika önce

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ve Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Ergan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası duyurduğu "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"ni değerlendirdi.

Trabzon Ticaret Borsasından

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ve Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Ergan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası duyurduğu "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"ni değerlendirdi.

Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, sınır kapılarının kapanmasının ister istemez ihracatı olumsuz etkileyeceğini, bunun da işletmelerin üretimini kısarak istihdam sınırlamasına gitmelerine neden olacağını belirterek, istihdamda daralmanın toplumun sosyal yapısında hasara yol açmaması için mutlaka tedbirler alınması gerektiğini ifade etti.

Pakette kısmi olarak bu tedbirlerin bulunduğuna işaret eden Arslantürk, "Tüm kesimler el ele verip, fedakarlıklar yaparak oluşan sosyoekonomik hasarı asgari düzeyde atlatabilmek için çaba göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Ergan da alınan tedbirleri çok olumlu bulduğunu vurguladı.

Daha işin başında olunduğunu ve koronavirüsün yarattığı sosyoekonomik olumsuzlukların daha da devam edebileceğinin anlaşıldığını belirten Ergan, şunları kaydetti:

"Onun için önümüzdeki üç aylık dönem için açıklanan paketin sonrası da şimdiden planlanmalıdır. Çünkü alınacak tedbirlerin etkili olabilmesi için herkesin, özellikle iş dünyasının önünü görmesi gerekiyor. İş dünyası önünü gördüğü zaman kısa, orta ve uzun vadeli tedbirleri bir istikrar içinde alabilecektir. Devletimizin, milletimizle el ele vererek dünyanın başına musallat olan bu virüsün sebep olduğu krizden ülkemizi sağ salim çıkaracağına inanıyoruz."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:54 Kaynak: AA
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