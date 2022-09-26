Trabzon Havalimanı'nda yeni turizm sezonu için hazırlık çalışmaları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon Havalimanı'nda yeni turizm sezonu için hazırlık çalışmaları başladı

26.09.2022 12:34
Trabzon Havalimanı'nda yeni turizm sezonu için hazırlık çalışmaları başladı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon'a yılın 8 aylık döneminde 16 binden fazla iç ve dış hat uçuşunun yapıldığını bildirdi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon'a yılın 8 aylık döneminde 16 binden fazla iç ve dış hat uçuşunun yapıldığını bildirdi.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Trabzon Havalimanı Başmüdürü Sezgin Değirmenci, Hacısalihoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Hacısalihoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, yılın ocak-ağustos döneminde 16 binden fazla iç ve dış hat uçuşunun gerçekleştiğini ifade etti.

Trabzon Havalimanı'nda yeni sezon öncesi mutlaka ek inşaatlarla iyileştirme yapılması gerektiğini belirten Hacısalihoğlu, "Havalimanları şehir hakkında ilk izlenim elde edilen yerler. Bu nedenle modern olmaları ve hizmetlerin aksamaması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Hacısalihoğlu, Trabzon iş dünyası adına havalimanında çalışanlara turizm sezonunda ortaya koydukları emek dolayısıyla teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Trabzon Havalimanı için yeni projeler hazırlandığını biliyoruz. Ancak bir projenin uygulanması 4-5 yılı buluyor. Bizim gibi yoğunluğu her geçen gün artan bir şehirde bunu bekleyecek zaman yok. Bu nedenle özellikle dış hatlar başta olmak üzere mevcut durumun ek inşaatlarla bir an önce iyileştirilmesi beklentimizdir. Yaptırdığımız anket çalışmaları sonucunda gelecek sezon turist sayısının daha da artacağını öngörmekteyiz. Bu nedenle şehir olarak buna hazır olmalıyız."

Değirmenci ise yoğun bir turizm sezonunu geride bıraktıklarına işaret ederek, gelecek sezonla ilgili hazırlıklara şimdiden başladıklarını aktardı.

Amaçlarının hizmetlerin aksamaması olduğunu belirten Değirmenci, "Tüm çalışma arkadaşlarımızla bu konuda büyük gayret gösteriyoruz. Yeni turizm sezonu öncesinde de havalimanımızın hizmet standartlarının yükseltilmesi için çeşitli projeler var. Bunların kısa sürede bitirilmesi amaçlanmaktadır. Önümüzdeki yıl bu yıla göre yüzde 35-40 arasında daha fazla yoğunluk yaşanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Gümüşhane'de tünel içinde koşan ayı cep telefonuyla görüntülendi Gümüşhane'de tünel içinde koşan ayı cep telefonuyla görüntülendi Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı Trabzon'da kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza uygulandı Trabzon'da kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza uygulandı
Kaynak: AA

Suat Hacısalihoğlu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon Havalimanı'nda yeni turizm sezonu için hazırlık çalışmaları başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:19 CHP Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan kararı! Parti üyeliği askıya alındı
18:13 Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz'ın canlı yayında yaptıklarına tepki yağdı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçileri sevindirecek haber: Elektrik faturaları hasat elde edildikten sonra ödenebilecek
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fahrettin Altun'a canlı yayında dikkat çeken sözler: Ah keşke buraya koysaydınız
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye müjde! Yurtlarda kalan öğrencilerin beslenme yardımı 60 liraya yükseldi
17:30 Sosyal konut projesinin ilk temeli ne zaman atılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
17:22 Mehmet Ali Çelebi: Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim
17:25 Ege adalarına mühimmat yığan Yunanistan'a Erdoğan'dan rest: Hesabını verecekler
17:22 A Milli Futbol Takımı'nın performansına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan tepki: Derhal görevi bırakmalı
17:16 Türkiye'den Yunanistan'a nota! Ege adalarındaki ihlallere son verme çağrısı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 18:44:32. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon Havalimanı'nda yeni turizm sezonu için hazırlık çalışmaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement