Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından düzenlenecek "Yenilikçi Girişimcilik Yarışması"na 25 Mart'a kadar başvuru yapılabileceği bildirildi.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, oda tarafından yürütülen Konsept İnovasyon Ağı Projesi kapsamında, Yenilikçi Girişimcilik Yarışması çağrı ilanına çıkıldığı, yarışmanın son başvuru tarihinin 25 Mart olduğu belirtildi.

Yarışma ile, yenilikçi girişimcilik kültürü ve ruhunun gelişimini teşvik etmenin amaçlandığı ifade edilen açıklamada, yarışma sayesinde girişimcilerin yenilikçi fikirlerini projeyle daha geniş kitlelere duyurma fırsatı yakalayabilecekleri vurgulandı.

Açıklamada yarışmanın, Konsept İnovasyon Ağı Projesi ortakları olan Litvanya ve Bulgaristan'da da gerçekleştirileceği, böylece deneyimlerin, iyi uygulamaların paylaşılması ve ticarileşme imkanlarının bu ülkelerde de araştırılmasının sağlanacağı aktarıldı.

Yarışmaya Ar-Ge ve inovasyon odaklı, katma değer yaratan, ileri teknoloji içeren ürün, hizmet üretmeye ve geliştirmeye yönelik, bölgeden yapılan ihracatın artırılmasına katkı sağlayacak yenilikçi proje fikirleriyle başvurular beklendiğine işaret edilen açıklamada, ilk 3'e giren projelerden birer temsilcinin, Litvanya'ya düzenlenecek çalışma turuna katılacağı, ilk 3'e giren projelere ayrıca iş planı hazırlama danışmanlığı verileceği belirtildi.

Açıklamada, yarışmaya başvuruların "https://tr.conceptinnovation.network/" internet adresi üzerinden yapılabileceği, yarışmada değerlendirici olmak isteyenlerin de aynı linkten başvuru formu doldurabileceği ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, ekonomik büyüme ve kalkınmanın önemli yapı taşlarından birinin, girişimcilik faaliyetleri olduğuna dikkati çekti.

Bununla birlikte rekabetçilik ve rekabet avantajı sağlayabilmek için en önemli araçlardan birinin de yenilikçilik çalışmaları olduğuna vurgu yapan Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"TTSO, bölgedeki girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 2011'de Milano Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası ile Genç Girişimcilik Merkezi kurmuş ve bölgede girişimciliğin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilmesi adına gerçekleştirilen faaliyetlere destek sağlanmıştır. 2019'da ise Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası ve Kaunas Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odası ile Konsept İnovasyon Ağı projesini hayata geçirmiştir. Proje ile kurumsal bilgi ve tecrübelerini kullanarak yenilikçi girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amaçlamaktadır."