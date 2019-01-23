Trabzon Tohm Sporcularının Başarısı

Trabzon'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinin (TOHM) 5 sporcusu, katıldıkları ulusal turnuvada madalya kazandı.

Trabzon'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinin (TOHM) 5 sporcusu, katıldıkları ulusal turnuvada madalya kazandı.



İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun'da gerçekleştirilen Ümit Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonasına 6 sporcu ile katılan Trabzon TOHM ekibinin 3 altın ve 2 bronz madalya kazandığı belirtildi.



Turnuvada, 48 kiloda Melek Yamak, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 75 kiloda Esmanur Koç'un şampiyon olduğu vurgulanan açıklamada, 54 kiloda Tuğçenaz Sürmeneli ile 60 kiloda ise Cansu Çakır'ın bronz madalya kazandığı aktarıldı.



Açıklamada, Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Birdal Öztürk'ün şu ifadeleri yer aldı:



"Trabzon Kamp Eğitim Merkezinde çalışmalarını sürdüren sporcularımızın sürekli gelişim halinde olduğunu gözlemliyoruz ve buna çok seviniyoruz. Çok başarılı, karakterli, yetenekli ve çalışmayı çok seven gençlerimiz var. Yakın gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacaklarından hiç şüphemiz yok. Önümüzdeki ay yapılacak Türkiye Büyükler Boks Şampiyonası ile mart ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesinde de Trabzon TOHM sporcularından madalyalar bekliyoruz. Bu şampiyonalar öncesinde antrenörlerimiz ve sporcularımız yoğun bir çalışma temposuna girdiler. Madalya ambargosunu sürdüreceklerine inanıyoruz."

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