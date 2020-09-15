TRABZON Trabzon'da işçilerden inşaat malzemeli defile - Son Dakika

Trabzon'da işçilerden inşaat malzemeli defile

TRABZON'un Araklı ilçesinde bir bina inşaatında çalışan işçiler, podyuma çevirdiği platformda inşaat ekipmanları ile defile düzenledi. İşçilerin kayda aldığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Araklı Hükümet Konağı inşaatında çalışan işçiler aralarında ilginç bir defile düzenledi. Kalaslardan podyuma çevirdikleri platform kuran işçiler, inşaat ekipmanları ile defile düzenledi. Platformda ellerinde mala, keser gibi inşaat ekipmanları ile yürüyen işçileri, elinde demir olan kameraman rolündeki bir diğer işçi de görüntülüyor. İnşaatta çalışan diğer işçilerde defileyi düzenleyenleri alkışlıyor. İşçilerin kayda aldığı görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

'TEKLİFLER ALIYORUZ'

İşçilerden Müjdat Uğur iş sonuna doğru böyle bir video çekmeye karar verdiklerini belirterek "Türkiye gündemine geldik. Birçok ünlü kişi kendi hesaplarında bizi paylaştı. Birlikte çalışmak için proje teklif edenler de var. Mademki sevildik, izlendi, beğenildi devamı gelecektir. Bizde devamını getirmeyi düşünüyoruz"

Tuncay Şahan da "Kameramanlık yapmak çocukluk hayalimdi. Ancak hiçbir zaman kısmet olmamıştı. Burada bu defilede kısmet oldu. Bir platform yaptık ve defile düzenledik. Bende elektrik malzemelerinden bir kamera yaptım kendime. Baya da güzel oldu, tutuldu. Güzel yorumlar alıyoruz" diye konuştu.

Özcan Arslan ise "Bir akşamüstü arkadaşlar video çekelim dediler. Alçı karıştırıyordum, elimde de alçı matkabı vardı. Alçı matkabımı aldım, birazda kendir getirdim, öyle bir katkıda bulundum. Çok güzel yorumlar alıyoruz. Herkese teşekkür ederiz" dedi.