Son Dakika Haberleri: Trabzon Tso'da Eğitim Semineri Düzenlendi

Trabzon Tso'da Eğitim Semineri Düzenlendi

46 dakika önce

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) firmalara yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

Trabzon Tso'da Eğitim Semineri Düzenlendi, System.String[]
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) firmalara yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

Eğitim danışmanı ve satış koçu Hakan Met tarafından TSO'da düzenlenen seminerde, firmalara kriz dönemlerinde yönetim süreci ve profesyonel satış programı konularında bilgi verildi.

Met, günümüzde işletmelerin bazı dönemlerde çevresel ve işletme kaynaklı etkenlerden dolayı kriz sürecine girebildiğini belirterek, "Bu zorlu süreci yaşamak ve yönetmek durumunda kalırlar. Çevresel etkenlerde, siyasi-hukuksal, ekonomik gelişmeler, doğal afetler, teknolojik gelişmeler ve uluslararası çevrelerde yaşanan yaklaşımlar karşımıza çıkar. İşletme kaynaklı etkenlerde ise işletme yapısı ve üst yöneticilerin etkileri ön plandadır. Her iki etken grubunda da işletmelerin erken müdahale ve farklı yönetim şekillerine geçmeleri kaçınılmaz hale gelir. Aksi haller işletmelerin yaşamını tehdit eder." ifadelerini kullandı.

Kriz süreci yönetiminde işletmelerdeki üst yöneticilere de çok önemli rollerin düştüğünü vurgulayan Met, "Bu dönemde radikal karar almaları ve klasik yöntem dışına çıkmaları gerekir. Bu konularda dışarıdan danışmanlık desteği de alabilirler. Önemli olan işletme için en ideal çözümü tespit edip uygulamaktır." dedi.

Met, kriz dönemlerinin sadece tedbir alınması gereken zamanlar olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda beraberinde fırsatlar da getirir. Bu fırsatlarla işletmeler farklı alanda büyüme imkanları yakalar. Ülkemizde bu tür örnekleri görebiliriz. Fırsatların yanı sıra bir diğer yönü de krizlerin işletmelerde olumlu sonuçları da oluşturabilmesidir. Kriz dönemleri şirketlerin zayıf yönlerinin ortaya çıkması ve yeni stratejilerin belirlenmesi, yeni markaların oluşması için bir fırsat olarak görülebilir."

Hakan Met, profesyonel satış programının işletmelerin kendilerini geliştirerek büyümelerine yardımcı olan sürdürülebilir bir eğitim programı olduğunu sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:30 Kaynak: AA

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