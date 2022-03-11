Trabzon Turizm Konseyi, turizm sezonu öncesi acentelerle bir araya geldi - Son Dakika

Trabzon Turizm Konseyi, yaklaşan turizm sezonu öncesinde kentteki acentelerin talep ve çözüm önerilerini dinledi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapılan toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Asan, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman, TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı ve acente temsilcileri katıldı.

Turizm Konseyi uzmanlarının yapılan çalışmaları ve 2022 planlarını anlattığı sunumun ardından, katılımcılar söz alarak talepleri ve çözüm önerilerini dile getirdi.

TTSO Başkanı Hacısalihoğlu, yaptığı konuşmada, sektörün sorunlarını daha hızlı çözme adına Turizm Konseyi'nin çalıştığını, tüm paydaşların taleplerini yazılı olarak konseye iletmeleri halinde daha hızlı çözüm üretileceğini belirtti.

Bölgede büyük gelişme gösteren sağlık turizmiyle ilgili bir kümelenme çalışması başlatıldığını dile getiren Hacısalihoğlu, "Ancak acentelerimizin sağlık turizmi belgelerini bir an önce almalarını diliyoruz. Zor bir süreç olabilir ancak kümelenme ve sağlık turizmi alanındaki çalışmalarımızın daha verimli şekilde yürütülmesi için acentelerimizin bu işin takipçisi olması önemlidir." diye konuştu.

Hacısalihoğlu, bölgede kokartlı rehber sayısının azlığı nedeniyle çeşitli güçlükler çekildiğini, bu konuda da rehber sayısının artırılmasıyla ilgili çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Turizm Konseyi'nin sezon öncesi değerlendirme toplantılarının sektörün diğer paydaşlarıyla da gerçekleştirileceği kaydedildi.