Trabzon'u öfkelendiren EBYÜ Rektör Yardımcısı hakkında idari işlem başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'u öfkelendiren EBYÜ Rektör Yardımcısı hakkında idari işlem başlatıldı - Son Dakika

Trabzon'u öfkelendiren EBYÜ Rektör Yardımcısı hakkında idari işlem başlatıldı

6 saat önce

ERZİNCAN (İHA) – Fenerbahçe taraftarı olarak kendi sosyal medya hesabından TFF'yi eleştiren Trabzon'un Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a yönelik hakaretlerle dolu paylaşımda bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr.

Trabzon'u öfkelendiren EBYÜ Rektör Yardımcısı hakkında idari işlem başlatıldı, System.String[]

ERZİNCAN (İHA) – Fenerbahçe taraftarı olarak kendi sosyal medya hesabından TFF'yi eleştiren Trabzon'un Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a yönelik hakaretlerle dolu paylaşımda bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Uğur Nalcıoğlu, hakkında üniversite yönetimi tarafından idari işlem başlatıldı.


Trabzonspor ve Trabzonluları öfkelendiren paylaşım üzerine bugün Karadeniz'de ki birçok yerel gazete konuyla ilgili "Haddini bil profesör!" başlığını kullandı. Artan tepkiler üzerine Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapılarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Uğur Nalcıoğlu, hakkında idari işlem başlatıldığı belirtildi.


Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent imzasıyla yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Uğur Nalcıoğlu'nun sosyal medya hesabından, Yomra Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bıyık hakkında yazmış olduğu talihsiz mesajı teessür ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisinin de pişmanlık duyduğu, bu düşüncelere hiçbir şekilde katılmıyoruz. İlgili hakkında idari işlemler başlatılmış olup olaya gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." denildi. - ERZİNCAN

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:28 Kaynak: İHA
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