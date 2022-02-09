"Ulaşım Ana Planı Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi - Son Dakika

Trabzon'da "Ulaşım Ana Planı Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Ortahisar ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, Trabzon Ulaşım Master Planı çerçevesinde yapılması planlanan hafif raylı sistem ve teleferik başta olmak üzere birçok konu görüşüldü.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, toplantıda yaptığı konuşmada, ulaşımın ve yolların medeniyeti temsil ettiğini belirterek, "Ulaşım imkanları olmayınca bir şehrin, bir ülkenin gelişmesi mümkün değildir." dedi.

Balta, ulaşımının önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Özellikle yatırımcı, turizmci ve sağlık hizmeti almaya gelenler bir ülkenin önce hava yolu ulaşımına bakar. Ülkeye geldikten sonra da kara yoluna, tren yolları ve farklı alternatiflerine bakar. Eğer bunlar varsa ülkenize yatırımcı da gelir, turizmci de gelir, sağlıkçı da gelir. Her alandaki insanlar gelir. Bizler Türkiye'de 30 bin kilometre bölünmüş yol yapan ve bunun yanında da oto yollarıyla, havaalanlarıyla, tüp geçitleriyle, hızlı trenleriyle Türkiye'yi bir baştan bir başa ulaşım noktasında dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle boy ölçüşecek bir seviyeye getirdik. Trabzon'da ihracat rakamları, turizm imkanları ve turist sayısı artmışsa, havalimanını yıllık 5 ila 7 milyon insan kullanıyorsa bu ulaşım imkanlarının kolaylığından kaynaklanan bir durumdur. Allah'a şükürler olsun, bunları yaptık.Türkiye genelinde bu yapılanların yanında Trabzon özelinde de çok önemli yatırımlar yaptık."

Ulaşım Master Planı'nın esasında bir çevre projesi olduğunu ifade eden Balta, bu projenin sadece ulaşımda kolaylığı sağlamadığını, aynı zamanda karbon emisyonunu da azalttığını sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Ulaşım Master Planının yaklaşık 1 yıllık sürede final raporu aşamasına geldiğini belirtti.

Projenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın onayınla hayata geçen 23. master planı olacağını aktaran Zorluoğlu, "Bu şehirde çok uzun yıllardan beri konuşulan bir meseledir ulaşım master planı. Konuşulan ama adım atılmayan işlerden birisiydi. Bugün biz Trabzon'da böyle bir ana ulaşım planını nihayete erdirmenin arifesindeyiz." dedi.

Zorluoğlu, 21. yüzyılın bilgi ve teknoloji çağı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu yüzyılda gerek özel sektör gerek kamu kuruluşlarının en önemli gücü sağlıklı veriye dayalı politika ve sağlıklı veriye dayalı karar alma imkanı. Bunu yakalayabilen kurumlar çok fazla mesafe katedebiliyorlar. Bu manada ulaşım master planı Trabzon'da önümüzdeki süreçte belediye başkanları ve diğer kurum yöneticilerinin ellerinde sağlam, bilimsel verilerin olduğu ve bu verilere dayalı politika üretebilecekleri, karar verebilecekleri bir imkan. Bu dinamik bir süreç. Bundan sonra da devam edecek ve sürekli şehrin ihtiyaçlarına göre revize edilmesi gereken bir plan. Trabzon olarak bundan sonraki süreçte ulaşımla alakalı diğer sektörleri de dikkate alarak bu verileri dikkatli bir şekilde değerlendirerek şehrin ulaşım meselelerini bilimsel verilere göre kararlaştırarak çözme cihetine gitmek durumundayız. İnşallah bunu şehir olarak başaracağız."

Projenin tamamlandığında doğu batı istikametinde ve Kanuni Bulvarına bağlanacak dikey yönlerde şehrin ulaşımına ciddi katkılar sağlayacağını vurgulayan Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım alanı ve diğer alanlarda da hep konuşulan ama hayata geçirilemeyen ilkleri başardıklarını ve Ulaşım Master Planı'nın bunlardan biri olduğunu söyledi.

Toplantıya, Trabzon Vali Yardımcısı Ömer Şahin, AK Parti Milletvekilleri Muhammet Balta ve Salih Cora, İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs, ilçe belediye başkanları ile bazı kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.