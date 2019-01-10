Trabzon'un 5 İlçesinde Eğitime Kar Engeli

Trabzon'un 5 ilçesinde dün etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın ardından eğitime bugün ara verildi.

Trabzon'un 5 ilçesinde dün etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın ardından eğitime bugün ara verildi.



Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Düzköy, Tonya ve Beşikdüzü ilçelerindeki okulların bugün tatil edildiği, Şalpazarı ilçesinin Doğancı, Simenli ve Gökçeköy ilkokulları ile Çarşıbaşı ilçe merkezine taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrenciler için de eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. - TRABZON

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