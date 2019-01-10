Son Dakika Haberleri: Trabzon'un 5 İlçesinde Eğitime Kar Engeli

Trabzon'un 5 İlçesinde Eğitime Kar Engeli

6 dakika önce

Trabzon'un 5 ilçesinde dün etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın ardından eğitime bugün ara verildi.

Trabzon'un 5 İlçesinde Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Trabzon'un 5 ilçesinde dün etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın ardından eğitime bugün ara verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Düzköy, Tonya ve Beşikdüzü ilçelerindeki okulların bugün tatil edildiği, Şalpazarı ilçesinin Doğancı, Simenli ve Gökçeköy ilkokulları ile Çarşıbaşı ilçe merkezine taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrenciler için de eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:37 Kaynak: İHA

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