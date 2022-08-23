Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi , KTÜ Farabi Hastanesi, Haçkalı Baba Devlet Hastanesi ve Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan bu kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 22 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

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