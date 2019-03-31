Trabzon'un Akçaabat İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Osman Nuri Ekim kazandı.
Trabzon
'un Akçaabat
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Osman Nuri Ekim
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Osman Nuri Ekim 37 bin 20, İYİ Parti
adayı Osman Akbulut
21 bin 246, Saadet Partisi
adayı Osman Tuğrul Gazi Bayram
bin 763 oy aldı.
Ekim'in öz geçmişi
Osman Nuri Ekim, 1980 yılında Akçaabat'ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Trabzon'da tamamlayan Ekim, Erzurum Atatürk Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümünden 2003 yılında mezun oldu.
2014 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi oldu. 2018 yılında Akçaabat Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı.
Osman Nuri Ekim, evli ve iki çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:11 Kaynak: AA
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