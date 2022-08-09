Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede öldü - Son Dakika
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Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede öldü

09.08.2022 12:16
Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede öldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 7 Ağustos Pazar akşamı Akçaabat iskelesinde serinlemek için arkadaşlarıyla denize giren Caner Gedikli (17), boğulma tehlikesi geçirdi.

Arkadaşlarınca sudan çıkartılan Gedikli, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gedikli, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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Kaynak: AA

Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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