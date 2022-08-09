Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede öldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 7 Ağustos Pazar akşamı Akçaabat iskelesinde serinlemek için arkadaşlarıyla denize giren Caner Gedikli (17), boğulma tehlikesi geçirdi.
Arkadaşlarınca sudan çıkartılan Gedikli, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gedikli, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
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