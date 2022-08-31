Araç gürültüsünden uyuyamayan bebeği için caddeye "Bebek uyuyor" afişi astı - Son Dakika
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Araç gürültüsünden uyuyamayan bebeği için caddeye "Bebek uyuyor" afişi astı

31.08.2022 11:23

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde caddeden geçen araçların yüksek sesle müzik ve egzoz gürültüsü çıkardığı gerekçesiyle çocuğunun uyuyamadığını belirten Fatih Bayraktar sıra dışı bir çözüm geliştirerek evinin bulunduğu caddeye "Bebek Uyuyor" afişi astı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde caddeden geçen araçların yüksek sesle müzik ve egzoz gürültüsü çıkardığı gerekçesiyle çocuğunun uyuyamadığını belirten Fatih Bayraktar sıra dışı bir çözüm geliştirerek evinin bulunduğu caddeye "Bebek Uyuyor" afişi astı.

Özellikle gece saatlerinden yoldan geçen araçların yüksek sesle müzik çalarak, egzoz gürültüsü çıkarttığı için bebeğinin evde uyumadığını kaydeden baba Fatih Bayraktar (26), yazıyı gören bazı sürücülerin müziğin sesini kıstığını belirterek çocuk büyüyene kadar astığı afişin bulunduğu yerde kalacağını söyledi.

Yaylacık Mahallesi Akçaabat Caddesi üzerinde "Bebek Uyuyor" afişi dikkat çekerken baba Bayraktar, 7 aylık oğlu Baran Efe Bayraktar'ın yeni sünnet ettirdiklerini araçların çıkarttığı gürültü yüzünden de uyuyamadığını belirterek, "Çocuğumu Cuma günü sünnet ettirdim. Ağrısı var, uyku uyuyamıyor, uyutmak için uğraşıyoruz. Araçlar geçerken yüksek sesle müzik sesi egzoz gürültüsü ile çocuk sürekli uyanıyor. Korkuyorum çocukta panik atak olacak diye kendimce böyle bir uygulama düşündüm. Böyle bir yazıyı yazarak astım, inşallah sebebini anlamışlardır. Yoldan geçenler yazıyı okuyunca müziğin sesini kısıyorlar, evden anlıyorum yazıyı geçince yine müziğin sesini açıyorlar. Çoğunlukla gece saatlerinde oluyor. Biz uyuyoruz, çocuk uyuyor. Ses olunca çocuk bir anda korkup kendini atıyor. Havalar sıcak olduğu için de kapı pençeleri açmak zorunda kalıyoruz. Yazı çocuk büyüyene kadar orada kalacak" dedi.

Eşi Songül Bayraktar da yazıyı asma fikrinin eşinden çıktığını ifade ederek "Oğlumuz sünnet oldu, uyuyacak uyuyamıyor. Egzoz sesi, müzik sesi, motosikletler gürültüsüyle sürekli uyanıyor. Eşimde böyle bir yöntem buldu faydası oluyor. En azından müzik sesi kısılıyor, egzoz sesi olmuyor. Sürücülerden ricamız buradan geçerken müziğin sesini kıssınlar, abartılı egzoz gürültüsü yapmasınlar" diye konuştu.

(Bekir Koca - Ozan Köse - İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Araç gürültüsünden uyuyamayan bebeği için caddeye 'Bebek uyuyor' afişi astı - Son Dakika

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