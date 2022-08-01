Köpeğin denizde yüzen çocuğa saldırdığı anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Köpeğin denizde yüzen çocuğa saldırdığı anlar kamerada

01.08.2022 14:20

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde denizde yüzerken, sahibinin elinden kurtulan Belçika kurdu cinsi köpeğin saldırdığı Serkan Faruk Dikmen (9), bacağından yaralandı.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde denizde yüzerken, sahibinin elinden kurtulan Belçika kurdu cinsi köpeğin saldırdığı Serkan Faruk Dikmen (9), bacağından yaralandı. Dikmen, tedavisinin ardından taburcu edilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Darıca Mahallesi sahilinde meydana geldi. Ailesiyle Darıca Plajı'na gelen Serkan Faruk Dikmen, serinlemek için denize girdi. Kumsala yakın bölgede yüzen Dikmen, aniden kıyıda sahibinin tuttuğu tasmasından kurtulan Belçika kurdu cinsi köpeğin, saldırısına uğradı. Köpeğin bacağından ısırdığı Dikmen, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İhbarla gelen sağlık görevlisinin ilk müdahalesi sonrası Serkan Faruk Dikmen, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Dikmen, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Jandarma ekipleri de, köpeğin sahibi olduğu belirledikleri M.A.'yı yakaladı. Hakkında 'taksirle yaralama' suçundan işlem başlatılan M.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.A.'nın ifadesinde, yasaklılar listesinde bulunmadığını belirttiği köpeğinin, aniden tasmasından kurtulup, denize girdiğini, çocuğu kurtarmak için kendisinin de mücadele verdiğini söylediği kaydedildi.

Öte yandan denizde köpeğin saldırı anları da çevredeki Akçaabat Yelken İhtisas Kulübü Derneği'ne ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


YORUMLAR
500
Bandırmaspor, Oğuz Kağan Güçtekin'i 1 yıllığına kiraladı Bandırmaspor, Oğuz Kağan Güçtekin'i 1 yıllığına kiraladı Emirdağ'ın çarşılarında gurbetçilerin gelişiyle hareketlilik yaşanıyor Emirdağ'ın çarşılarında gurbetçilerin gelişiyle hareketlilik yaşanıyor
Kaynak: DHA

Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpeğin denizde yüzen çocuğa saldırdığı anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:40 Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesinde 4 gruba kontenjan ayırılacağı açıklandı!
20:29 Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağladığı tecrübeli sol bek, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor!
19:46 Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapıyor!
19:40 Galatasaray, Uruguaylı yıldız futbolcu Lucas Torreira ile anlaşma sağladı!
19:15 Sağlıkta şiddet konusunda Cumhur İttifakı'nı suçlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den ilk cevap: Çalışmalarımız sürüyor
18:55 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir hakkında demans tanısı sonrası tahliye kararı çıkarıldı!
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 20:55:33. #1.12#
SON DAKİKA: Köpeğin denizde yüzen çocuğa saldırdığı anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement