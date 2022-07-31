Trabzon'da denizde köpeğin ısırdığı çocuk yaralandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, denizdeyken köpeğin ısırdığı çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle ilçenin Darıca Mahallesi sahiline giden Serkan Faruk Dikmen (9), serinlemek için denize girdi.

Bu sırada sahibi tarafından denize sokulan köpek, Dikmen'i bacağından ısırdı.

Durumu fark eden çevredekiler, çocuğu köpekten kurtararak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Dikmen, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.

Serkan Faruk Dikmen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan olay anı, Akçaabat Yelken İhtisas Kulübü Derneğine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Dernek Başkanı Mehmet Ekici, AA muhabirine, derneklerine ait alanın halka da açık olduğunu belirterek, "Bir vatandaş köpeğini denize sokmaya çalışıyor. O anda yüzmek için orada olan çocuğu aniden ısırıyor. Hemen biz ve bazı vatandaşlar çocuğu kurtarmak için mücadele veriyoruz. 2-3 dakika uğraştıktan sonra çocuğu köpekten zor kurtardık. Ailesi de buradaydı ve büyük panik yaşandı. Sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdik ve çocuğu hastaneye gönderdik." dedi.