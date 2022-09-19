İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç'nin Akçaabat ilçesinde bulunduğu adresi belirledi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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