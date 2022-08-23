Şüphelinin evinde yapılan aramada, 59 sikke ve 8 tarihi eser niteliği olan kolye ucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılıkla Mücadele Timleri, Akçaabat ilçesinde O.K'nin (47) çok sayıda tarihi eser kolye uçları ve sikkeleri piyasaya sürmeye çalıştığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Kaçakçılıkla Mücadele, Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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