Hıdırnebi Yaylası'nda gezintiye çıkan Suudi Arabistan uyruklu S.S.S., yürüyüş sırasında dengesini kaybederek, kayalıklardan uçuruma düştü. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kolunda ve bacağında kırıklar olan S.S.S., ekiplerin çalışması ile sedyeye alınıp, taşındı. İlk müdahale sonrası S.S.S., Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. (DHA)

Kaynak: DHA

Suudi Arabistan, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yaylada kayalıktan düşen Suudi Arabistanlıyı jandarma kurtardı - Son Dakika

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