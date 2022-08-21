Trabzon'da yayladaki kayalıklardan düşen turist yaralandı - Son Dakika
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Trabzon'da yayladaki kayalıklardan düşen turist yaralandı

21.08.2022 14:58
Trabzon'da yayladaki kayalıklardan düşen turist yaralandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaylada gezerken kayalıklardan düşen yabancı turist yaralandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaylada gezerken kayalıklardan düşen yabancı turist yaralandı.

Suudi Arabistan vatandaşı S.S.S. (41), Hıdırnebi Yaylası'nda gezdiği sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Kolunda ve bacağında kırıklar olan turist, jandarma ve sağlık ekipleri ile çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Akçaabat, Trabzon, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da yayladaki kayalıklardan düşen turist yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da yayladaki kayalıklardan düşen turist yaralandı - Son Dakika
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