Kolunda ve bacağında kırıklar olan turist, jandarma ve sağlık ekipleri ile çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Trabzon'da yayladaki kayalıklardan düşen turist yaralandı - Son Dakika

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