Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit mahallesinde çıkan yangın 6 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika

Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit mahallesinde çıkan yangın 6 saatte kontrol altına alındı

13.01.2021 22:52
Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit mahallesinde çıkan yangın 6 saatte kontrol altına alındı, System.String[]

Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit Mahallesi'nde bugün akşam saatlerinde çıkan yangın uzun uğraşlar sonrasında 6 saatte kontrol altına alındı.

Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit Mahallesi'nde bugün akşam saatlerinde çıkan yangın uzun uğraşlar sonrasında 6 saatte kontrol altına alındı. 7 ev ve 2 samanlığın yandığı yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Taşgeçit Mahallesi'nde bugün saat 17.30 sıralarında ilk belirlemelere göre bir vatandaşın anız temizliği için yaktığı ateş sonucu yangın çıktı. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve şiddetli rüzgar nedeniyle alevler samanların bulunduğu ambara oradan da çevredeki evlere sıçradı. Yangının büyümesinin ardından, bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü Trabzon Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi. Yaklaşık 6 saat süren yangın söndürme çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alınırken, binaların önceden tahliye edilmesi sayesinde can kaybı yaşanmadı.

Yangının ardından Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da bölgeye giderek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı, yangında evleri yanan mahalle sakinlerini telefonla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştürdü. Yangın uzun uğraşlar sonrasında 6 saatte kontrol altına alınırken, 7 ev ve 2 samanlığın yandığı yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangınla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Hatice Hıra "Yukarı doğru baktım komşunun mereği yanıyor. Ağırdan yeni çıkmıştım. Yanan yerler bizim hep kardeşim ve akrabalar var. Bir şeyimiz kalmadı. Her yer yandı" diye konuştu.

(İHA)

Trabzon, Araklı, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit mahallesinde çıkan yangın 6 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika


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