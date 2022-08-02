Kayıp olarak aranıyordu, denizde cesedi bulundu - Son Dakika
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Kayıp olarak aranıyordu, denizde cesedi bulundu

02.08.2022 11:44
Kayıp olarak aranıyordu, denizde cesedi bulundu

TRABZON'un Araklı ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan Hasan Kol'un (38), denizde cesedi bulundu.

TRABZON'un Araklı ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan Hasan Kol'un (38), denizde cesedi bulundu.

İlçede yaşayan Hasan Kol'dan, önceki gün evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Kol, çevrede arandı ancak bulunamadı. İlçenin Kalecik mevkisinde vatandaşlar, denizde bir ceset görünce durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin kıyıya çıkarıp, incelemede bulunduğu cesedin, Hasan Kol'a ait olduğu belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Kol'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Araklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp olarak aranıyordu, denizde cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayıp olarak aranıyordu, denizde cesedi bulundu - Son Dakika
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