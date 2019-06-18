Son Dakika Haberleri: Trabzon'un Araklı ilçesinde bugün sel ve heyelanların yaşandığı Çamlıktepe mahallesi 4 gün önce...
Son Dakika Güncel Haber

Trabzon'un Araklı ilçesinde bugün sel ve heyelanların yaşandığı Çamlıktepe mahallesi 4 gün önce...

55 dakika önce

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe'de bugün yaşanan ve 4 kişinin kaybolduğu, kayıp sayısının artmasından endişe edildiği Çamlıktepe mahallesinde 4 gün önce yine yağışlar sonrasında sel yaşanmış ve bölge İHA ekipleri tarafından havadan görüntülenmişti.

Trabzon'un Araklı ilçesinde bugün sel ve heyelanların yaşandığı Çamlıktepe mahallesi 4 gün önce..., System.String[]
Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe'de bugün yaşanan ve 4 kişinin kaybolduğu, kayıp sayısının artmasından endişe edildiği Çamlıktepe mahallesinde 4 gün önce yine yağışlar sonrasında sel yaşanmış ve bölge İHA ekipleri tarafından havadan görüntülenmişti.

13 Haziran günü bölgede yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle Araklı ilçesinde Çamlıktepe İlkokulu ve Ortaokulu'nda karne töreni yapılamamıştı. Okul ile bazı evlere su basmış, yollarda hasar meydana gelmişti. Bu olaydan

5 gün sonra yine aynı bölgede bu kez şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusu patlamış, olay sonrası oluşan sel suları nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi sele kapılarak kaybolurken, kayıpları aramak için bölgede AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri çalışma başlattı. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:37 Kaynak: İHA
13 haziran, trabzon, araklı, sel, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aşırı yağışların yol açtığı selde 4 kişi hayatını kaybetti Ağrı'da feci olay: Anne ve iki çocuğu sel sularına kapılarak hayatını kaybetti Trabzon'un Araklı ilçesinde HES borusu patladı: 4 kayıp Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Alman basınında: AK Parti strateji değiştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 17:32:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'un Araklı ilçesinde bugün sel ve heyelanların yaşandığı Çamlıktepe mahallesi 4 gün önce...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]